На Урале приговорили лишившего жизни пять россиянок маньяка

Как установил суд, с мая 2000-го по декабрь 2005 года злоумышленник совершил минимум пять нападений на россиянок. Доказано, что как минимум в отношении одной из них он совершил насильственные действия сексуального характера. Всех пятерых уголовник лишил жизни с помощью предметов одежды, которыми совершал удушение. Сотрудники СКР раскрыли личность маньяка в рамках расследования преступлений прошлых лет.