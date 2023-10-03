В Москве 18-летнюю балерину госпитализировали прямо из театра

В Москве известную российскую молодую балерину госпитализировали с репетиции в театре.

Артистка балета МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Анастасия Малярова "неудачно приземлилась и порвала крестообразные связки". Об этом сообщает ИА "Регнум" со ссылкой на свой источник.

Инцидент произошел 2 октября. Малярова нарядом скорой помощи была доставлена в городскую поликлинику, где у девушки диагностировали серьезные повреждения колена. После обследования артистку перевели в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Разрыв заднего рога мениска и передней крестообразной связки коленного сустава", - уточнил диагноз балерины собеседник агентства.

О травмах Маляровой медики сообщили в полицию, там по данному факту проводят проверку.