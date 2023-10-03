Сотрудник ГИБДД в Петербурге задержан за взятки поездками в такси

Начальник отдела ГИБДД Московского района заподозрен в том, что бесплатно пользовался услугами такси от двух таксопарков, «не замечая» нарушений правил дорожного движения водителями. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости.

Ранее в Сочи сотрудник ГИБДД разбился на мотоцикле без номеров, который был в розыске Интерпола. Полицейский погиб на месте происшествия. Он работал в ГИБДД с 2011 года, в 2023 году на фоне расследования о получении взятки был временно отстранен от исполнения служебных обязанностей.