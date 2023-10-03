Сотрудник ГИБДД в Петербурге задержан за взятки поездками в такси

Сотрудник ГИБДД в Санкт-Петербурге задержан за взятки поездками в такси
Начальник отдела ГИБДД Московского района заподозрен в том, что бесплатно пользовался услугами такси от двух таксопарков, «не замечая» нарушений правил дорожного движения водителями. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости.
По словам источника издания, такие действия сотрудника привлекли внимание Управления собственной безопасности ГУМВД.
«Установлено, что начальник отдела ГИБДД Московского района регулярно пользуется услугами такси, предоставляемыми ему двумя организациями, взамен на непривлечение к административной ответственности водителей данных организаций», - пояснил он.
Сегодня сотрудник ГИБДД был задержан, уголовное дело расследуется по статье о получении взятки.
Ранее в Сочи сотрудник ГИБДД разбился на мотоцикле без номеров, который был в розыске Интерпола. Полицейский погиб на месте происшествия. Он работал в ГИБДД с 2011 года, в 2023 году на фоне расследования о получении взятки был временно отстранен от исполнения служебных обязанностей.