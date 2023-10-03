Самолет «Уральских авиалиний», севший в пшеничном поле, оказался исправен
Двигатели самолета «Уральских авиалиний», который 12 сентября экстренно сел в пшеничном поле под Новосибирском, оказались не повреждены, их можно использовать в дальнейшем для перелетов. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Исследования методом бароскопии показали, что двигателям не потребуется восстановительный ремонт. Очищена проточная часть двигателя от грунта и соломы, что подтверждено повторным осмотром. Проводится углубленное обследование конструкции воздушного судна, подготовка к хранению», — пояснили в «Уральских авиалиниях».
Кроме этого, сейчас рассматривается несколько вариантов, как убрать самолет с поля. Авиакомпания планирует дождаться доставки подъемников, чтобы провести гонку шасси, проверку узлов и дополнительно обследовать конструкции судна.
«В плане также демонтаж кресел для облегчения лайнера. Вокруг самолета установлен забор», — уточнили в пресс-службе.
Летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги утром 12 сентября, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. На борту находились 159 пассажиров, ни один человек не пострадал.