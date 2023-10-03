Двигатели самолета «Уральских авиалиний», который 12 сентября экстренно сел в пшеничном поле под Новосибирском, оказались не повреждены, их можно использовать в дальнейшем для перелетов. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Исследования методом бароскопии показали, что двигателям не потребуется восстановительный ремонт. Очищена проточная часть двигателя от грунта и соломы, что подтверждено повторным осмотром. Проводится углубленное обследование конструкции воздушного судна, подготовка к хранению», — пояснили в «Уральских авиалиниях».

Кроме этого, сейчас рассматривается несколько вариантов, как убрать самолет с поля. Авиакомпания планирует дождаться доставки подъемников, чтобы провести гонку шасси, проверку узлов и дополнительно обследовать конструкции судна.

«В плане также демонтаж кресел для облегчения лайнера. Вокруг самолета установлен забор», — уточнили в пресс-службе.