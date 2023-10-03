Главу отдела ГИБДД в Петербурге задержали за взятки в виде поездок на такси

В Петербурге задержан руководитель отдела ГИБДД Московского района по делу о получении взяток в виде бесплатных поездок на такси в обмен за лояльность инспекторов ДПС к нарушениям, сообщили в региональном ГУ МВД.

Руководитель отдела ГИБДД Московского района регулярно пользовался услугами такси двух организаций, взамен он не привлекал к административной ответственности водителей этих структур, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Его задержали во вторник сотрудники собственной безопасности ГУ МВД и доставили в следственные органы для проведения следственных действий. Дело возбуждено по статье «Получение взятки в крупном размере за незаконные действия».