Россиянка в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош в бизнес-классе самолета и отказалась его покидать. Видео инцидента публикует Telegram-канал транспортной полиции Сибири.

40-летняя пассажирка во время полета из Сочи в Красноярск напилась и начала дебоширить. Сначала она испачкала сиденья, а затем отказалась убирать за собой и нахамила бортпроводникам. Когда воздушное судно наконец приземлилось в аэропорту назначения, женщина уснула.

Будить пьяную россиянку после посадки прибыли сотрудники местной полиции. Она не сразу поняла, где находится и почему ее выводят из самолета. Женщине пришлось объяснять, что борт сел в Красноярске, однако слова правоохранителей та будто не понимала.

В результате полицейским все-таки удалось вывести дебоширку из самолета. Россиянку доставили в дежурную часть, где она прошла медицинское освидетельствование.