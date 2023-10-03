В свердловской школе девять человек пострадали из-за газового баллона

В одной из школ Верхней Салды (Свердловская область) девять человек пострадали в результате распыления содержимого газового баллона. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава.

Одного пострадавшего госпитализировали в реанимацию. Еще двое детей попали в соматическое отделение, а шести пострадавшим оказали помощь на месте.

По данным местной газеты «Городской вестник», инцидент произошел 3 октября во время четвертого урока. Один из учеников распылил перцовый баллончик во всех туалетах школы.

«Городской вестник» отмечает, что среди пострадавших есть ученики начальной школы.

Находившихся в здании людей эвакуировали.