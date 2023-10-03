Днем во вторник, 3 октября, в одном из элитных торговых центров Бангкока - Siam Paragon - неизвестный устроил стрельбу. Об этом сообщает Reuters.

Службы экстренной помощи сообщили, что как минимум три человека погибли и трое получили ранения в результате стрельбы. В местных СМИ появилась информация о пяти пострадавших.

Массовые убийства с применением огнестрельного оружия уже происходили в Таиланде. В 2022 году бывший полицейский убил 22 детей в детсаду, а в 2020-м солдат застрелил 29 человек и ранил 57 в результате беспорядков, охвативших четыре местности на северо-востоке Таиланда.