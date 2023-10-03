Скончалась женщина, которую поджег бывший возлюбленный в Подмосковье

В подмосковном городе Серпухове скончалась женщина, которую облил бензином и поджег бывший возлюбленный, сообщает Telegram-канал «112». У нее остались двое детей.

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По данным канала, жительница Подмосковья скончалась из-за сильных ожогов по всему телу. Поджигателю удалось скрыться, он до сих пор не задержан.

По данным следствия, бывший сожитель 38-летней женщины облил ее бензином и поджег утром 23 сентября. В подмосковном СК возбудили уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью, 49-летнего подозреваемого объявили в розыск. Соседи рассказывали, что у пары часто возникали скандалы.

Момент нападения и поджога женщина попал на видео. В результате 38-летнюю пострадавшую с сильными ожогами доставили без сознания в реанимацию. Врачи до последнего боролись за ее жизнь.