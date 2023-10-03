В больнице рассказали о состоянии сына Швыдкого

Сын спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого Александр остается в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в медучреждении.

«Он находится в реанимации, общее состояние пациента тяжелое, дышит самостоятельно», — заявил собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что 43-летнего Александра Швыдкого госпитализировали в Москве с открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода и основания черепа, переломом ребер и нескольких позвонков. По данным канала, находясь в сознании, пострадавший заявил правоохранителям, что в воскресенье, 1 октября, упал с лестницы в подъезде дома на Большой Грузинской в Пресненском районе столицы.

Полиция проводит расследование. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что Швыдкого могли избить.