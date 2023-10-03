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В больнице заявили, что сын Швыдкого остается в реанимации в тяжелом состоянии

Сын специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого Александр остается в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

В больнице рассказали о состоянии ссына Швыдкого
© РИА Новости

По словам собеседника агентства, дышит Швыдкой самостоятельно.

Ранее в Сети распространилась информация о падении 43-летнего Швыдкого-младшего на Большой Грузинской улице в Москве. После этого СМИ писали, что его доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени и переломом основания черепа.

Отмечалось, что пострадавший рассказал полиции, что упал с лестницы, но правоохранители якобы не исключают версию об избиении. Возлюбленная Швыдкого Лилия сказала, что ее просили не комментировать обстоятельства произошедшего. Другие близкие также отказались предоставлять какую-либо информацию.

В понедельник, 2 октября, состояние мужчины также оценивалось как тяжелое.

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