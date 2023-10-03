В Москве неизвестные обокрали Физический институт имени Лебедева

В Москве неизвестные украли ценное оборудование из Физического института имени Лебедева. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

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По данным издания, вечером 1 октября начальник охраны заметил взлом: он совершал обход и увидел, что на четвертом этаже вскрыт замок в одном из кабинетов. Сначала сотрудник не заметил, что что-то пропало.

Наутро охрана решила проверить записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что в институт проникли двое мужчин. Сотрудники лаборатории осмотрели рабочее место и поняли, что пропал генератор, трансформатор и еще несколько деталей от осциллографа.