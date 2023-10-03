Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь в Москву из Грозного

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» , вылетавший из Грозного в Москву 2 октября, прервал взлет по технической причине. Информация об этом появилась в telegram-канале Avianincident. Рейс перенесли на 3 октября.

Согласно данным онлайн-табло московского аэропорта «Домодедово», прилет самолета из Грозного ожидается только в 16:40 часов 3 октября, таким образом задержка составит почти 18 часов. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний», там воздержались от ответа.