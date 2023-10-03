В Киеве украинский военный застрелил двух военнослужащих

Украинский военный застрелил в Киеве двух товарищей по службе и скрылся с места преступления. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел сегодня ночью около 01:30 на улице Лаврская. Между военнослужащим ВСУ Константином Кирияченко и двумя другими военными возник конфликт, в ходе которого он застрелил их из своего табельного автомата Калашникова. Пострадавшие скончались на месте.

Кирияченко попытался скрыться, но спустя два часа был задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное дело. Военному грозит до 15 лет лишения свободы.