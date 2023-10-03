Школьник выстрелил из пистолета в одноклассника в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге между двумя шестиклассниками произошел конфликт. В результате одному из них понадобилась медпомощь.

Известно, что вечером в одну из городских поликлиник обратился 11-летний подросток. Врачи диагностировали гематомы груди и живота. Во время беседы выяснилось, что в мальчика стреляли из пневматического пистолета.

Ночью мать пострадавшего написала заявление в полицию. Она попросила привлечь к ответственности учащегося шестого класса, который ранил ее сына.