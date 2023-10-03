В летевший из Испании ударила молния во время посадки

В летевший из Испании в Эквадор самолет авиакомпании Iberia во время посадки ударила молния. Об этом пишет портал Avherald.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим из Мадрида в Кито, 28 сентября. Отмечается, что воздушное судно находилось на подлете к взлетно-посадочной полосе, когда в него попала молния.

Пилоты приняли решение продолжить посадку. Приземление самолета прошло благополучно, никто из пассажиров не пострадал. Лайнер отправили на стоянку, на которой он находился по меньшей мере три дня.