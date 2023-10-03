Во Владивостоке злоумышленник похитил женщину на глазах у прохожих

Во Владивостоке мужчину похитил женщину при многочисленных свидетелях. Как сообщает РЕН ТВ, преступление произошло на улице Шепеткова.

По словам очевидцев, злоумышленник сперва ударил жертву — она потеряла сознание. После этого мужчина затащил ее в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

В социальных сетях свидетели опубликовали видео, на которых видно и лицо преступника, и номер его автомобиля. Сам он в момент съемки происшествия с похожим на трубу предметом в руках пошел в сторону очевидцев.