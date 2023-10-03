Злоумышленник украл у депутата золотые часы после ночи в московской гостинице

У депутата из Якутии украли золотые часы и деньги. Грабитель, предположительно, сделал это после проведенной с депутатом ночи в московской гостинице.

У депутата из Якутии украли золотые часы и деньги в Москве. Сообщается, что политик приехал в столицу по рабочим вопросам и познакомился в Интернете с молодым человеком, после чего пригласил его в гостиницу. Вместе они, по словам депутата, распивали алкоголь, а уже после ухода гостя обнаружилась пропажа. В списке утерянного золотые часы и кошелек, в котором лежала 21 тысяча рублей.