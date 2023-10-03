СК заочно предъявил обвинения главе украинской разведки Буданову

В Следственном комитете (СК) РФ главе украинской разведки Кириллу Буданову предъявили обвинения в организации атак беспилотников на российские регионы. Как сообщается на сайте СК, в ближайшее время Буданова объявят в розыск.

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Обвинения также предъявлены командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему ВМС Украины Алексею Неижпапе и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку. В СК подчеркнули, что к совершению преступлений также причастны подчиненные Буданову, Олещуку, Неижпапе и Бурденюку военные.

В ближайшее время российские следователи планируют объявить военных в розыск и попросить суд заочно арестовать их.

В СК заявили, что были собраны достаточные доказательства причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению более чем ста беспилотных атак в Москве и Подмосковье, Крыму, Ростовской, Белгородской, Брянской областях и других регионах РФ. Речь идет об атаках, совершенных в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.