ФСБ задержала главу Кизилюрта Магомеда Магомедова

«Вопросы у силовиков возникли по поводу его (Магомедова — прим. ред.) деятельности на посту министра спорта Дагестана, который он ранее занимал», — говорится в сообщении.

На этой неделе также стало известно, что Сыктывкарский городской суд Республики Коми по итогам заседания, состоявшегося 1 октября, заключил под стражу главу администрации муниципального образования «Печора» Валерия Серова. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).