На Кубани произошел пожар на мусорном полигоне площадью 5 га
Возгорание произошло на полигоне твердых бытовых отходов в двух километрах от станицы Полтавской в Краснодарском крае. Площадь пожара составляет 5 га, его локализовали, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"В Краснодарском крае огнеборцы МЧС России локализовали горение на полигоне твердых бытовых отходов. Очаговый пожар общей площадью 5 га произошел в 2 км от станции Полтавской", - говорится в сообщении.
Уточняется, что последствия ликвидируются силами 58 человек и 24 единиц техники. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.