Губернатор Брянской области заявил об обстреле со стороны ВСУ

Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами, повредив несколько жилых домов, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами.
Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, однако нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек повреждения получили.
По словам губернатора, обследование территории поселка продолжается, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Во вторник ночью российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью.
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