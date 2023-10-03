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Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами, повредив несколько жилых домов, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области заявил об обстреле со стороны ВСУ
© ТАСС

Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами.

Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, однако нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек повреждения получили.

По словам губернатора, обследование территории поселка продолжается, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Во вторник ночью российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью.