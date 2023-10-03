Губернатор Брянской области заявил об обстреле со стороны ВСУ

Глава региона сообщил в своем Telegram -канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами.

Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, однако нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек повреждения получили.