Человек погиб в метро в Москве

Человек погиб, упав на пути на станции «Профсоюзная» Калужско-Рижской линии метро в Москве, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные медицинских служб. Из-за происшествия было временно остановлено движение поездов от станции «Октябрьская» до «Новых Черемушек».

На «Профсоюзной» на пути упал человек, он скончался от полученных травм, — рассказал собеседник агентства.

Подробности происшествия не приводятся. Позднее движение на Калужско-Рижской линии было восстановлено.

Ранее сообщалось о том, что вечером 15 сентября на станции «Печатники» Московского метрополитена пассажир случайно упал на рельсы. Благодаря тому, что мужчина успел вовремя сгруппироваться, он остался жив. Судя по опубликованной в Сети видеозаписи, пассажир самостоятельно выбрался из-под наехавшего на него поезда.