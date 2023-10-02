Аэропорт Чебоксар приостановил работу из-за приземления на ВПП парашютистки

Аэропорт в Чебоксарах временно приостановил работу из-за приземления на взлётно-посадочную полосу (ВПП) парашютистки. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Согласно имеющейся информации, парашютистка приземлилась на ВПП в тот момент, когда один из самолётов уже готовился ко взлёту. При этом парашютистка не смогла самостоятельно подняться и осталась лежать перед самолётом.

Уточняется, что спортсменку снесло на ВПП ветром. Работа аэропорта была остановлена, а парашютистке была оказана необходимая помощь. По факту произошедшего проводится проверка.