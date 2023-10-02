Годовалого ребенка госпитализировали из квартиры на северо-западе Москвы

Годовалому ребенку в квартире дома на Новокуркинском шоссе на северо-западе Москвы потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В полицию обратились соседи, которые услышали плач малолетнего. <...> Мальчик госпитализирован в одну из столичных больниц", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в квартире не были созданы условия для проживания ребенка, в частности там не проводилась уборка, отсутствовали продукты питания.

В связи со случившимся организована проверка. По ее итогам будет принято решение о необходимости мер прокурорского реагирования.