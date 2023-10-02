В Благовещенске на таможне поймали китаянку с вшитыми в белье золотыми слитками

В Благовещенске арестовали гражданку КНР арестовали за то, что она пыталась перевезти из России в Китай слитки золота. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Инцидент произошел на таможне. Во время досмотра 49-летней женщины сотрудники заметили два подозрительных элемента в нижней части тела. После проверки выяснилось, что в белье уроженки Китая вшиты два инородных предмета. Экспертиза показала, что это два драгоценных слитка стоимостью 2,2 миллиона рублей.