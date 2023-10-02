В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Толчки зафиксировали в 44 километрах к юго-востоку от города Каракендж с населением почти в три тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет.