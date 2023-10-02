В Сургуте подростки устроили драку в торговом центре

Полиция Сургута начала проверку после сообщения о драке подростков в торговом центре «Росич». Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«К нам поступило сообщение от охранника центра, что подростки в торговом центре „Росич“ устроили потасовку. Громко кричат и кидают бутылки. Когда наряд прибыл, участники потасовки уже скрылись с места происшествия. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Между тем в telegram-канале «Русской общины» общественники заявляют, что мигранты накинулись на подростка в торговом центре. А один из нападавших даже ударил ребенка. Но в полиции пока не подтвердили эту информацию.