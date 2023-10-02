Зарезавшего двух человек на юге Москвы мужчину отправили под арест

Обвиняемый в убийстве двоих знакомых во время конфликта при распитии спиртного на юге Москвы взят под стражу. Об этом в понедельник, 2 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

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— С учетом позиции Нагатинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 62-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве двух лиц, — сказала она.

Нефедова подчеркнула, что в судебном заседании обвиняемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину он признал частично и пояснил, что не хотел никого убивать.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь 30 сентября в квартире на улице Маршала Захарова. У обвиняемого произошел конфликт с двумя мужчинами 39 и 45 лет, в ходе которого он нанес одному из потерпевших не менее двух ударов в область груди и затылка и не менее одного удара в область шеи другому. На месте происшествия было найдено орудие преступления. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте.