Зарезавшего двух человек на юге Москвы мужчину отправили под арест
Обвиняемый в убийстве двоих знакомых во время конфликта при распитии спиртного на юге Москвы взят под стражу. Об этом в понедельник, 2 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
— С учетом позиции Нагатинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 62-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве двух лиц, — сказала она.
Нефедова подчеркнула, что в судебном заседании обвиняемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину он признал частично и пояснил, что не хотел никого убивать.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь 30 сентября в квартире на улице Маршала Захарова. У обвиняемого произошел конфликт с двумя мужчинами 39 и 45 лет, в ходе которого он нанес одному из потерпевших не менее двух ударов в область груди и затылка и не менее одного удара в область шеи другому. На месте происшествия было найдено орудие преступления. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте.
Другой случай убийства на почве употребления алкоголя произошел на востоке столицы. Подозреваемый во время совместного распития алкоголя до смерти избил своего компаньона.