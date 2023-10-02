У блогера Трошиной украли дорогие украшения в Москве
В Москве у блогера-искусствоведа Дианы Трошиной из квартиры украли украшения от Cartier стоимостью около трех миллионной рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Накануне в полицию с заявлением о краже обратилась блогер-искусствовед Диана Трошина», — рассказали в полиции.
По данным правоохранителей, украшения были украдены из ее квартиры на 2-й Черногрязской улице. У Трошиной пропали золотое колье с бриллиантами, два золотых браслета и серьги из белого золота от Cartier общей стоимостью около 3,1 миллиона рублей.
Личность преступника неизвестна, но блогер считает, что это мог сделать кто-то из рабочих или прислуги. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
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