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В Чебоксарах парашютист приземлился перед самолетом

Парашютист приземлился посреди взлетно-посадочной полосы в аэропорту Чебоксар. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Парашютист приземлился перед самолетом в Чебоксарах
© РИА Новости

Инцидент произошел в понедельник, 2 октября, в 9:30 мск. Рейс Чебоксары-Москва был назначен на 9:40.

Источник пояснил, что борт № 6808 готовился ко взлету и стоял на рулении. Прямо перед ним внезапно приземлился парашютист.

Собеседник телеканала уточнил, что экстремал быстро собрал экипировку и скрылся.

Вылет рейса был задержан на несколько минут, но все же состоялся.

Правоохранительные органы ведут поиски парашютиста. Его личность пока не установлена. Предположительно, он является членом городского клуба.

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