Парашютист приземлился перед самолетом в Чебоксарах

В Чебоксарах парашютист приземлился перед самолетом
Парашютист приземлился посреди взлетно-посадочной полосы в аэропорту Чебоксар. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в понедельник, 2 октября, в 9:30 мск. Рейс Чебоксары-Москва был назначен на 9:40.
Источник пояснил, что борт № 6808 готовился ко взлету и стоял на рулении. Прямо перед ним внезапно приземлился парашютист.
Собеседник телеканала уточнил, что экстремал быстро собрал экипировку и скрылся.
Вылет рейса был задержан на несколько минут, но все же состоялся.
Правоохранительные органы ведут поиски парашютиста. Его личность пока не установлена. Предположительно, он является членом городского клуба.
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