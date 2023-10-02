Парашютист приземлился перед самолетом в Чебоксарах

Парашютист приземлился посреди взлетно-посадочной полосы в аэропорту Чебоксар. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в понедельник, 2 октября, в 9:30 мск. Рейс Чебоксары-Москва был назначен на 9:40.

Источник пояснил, что борт № 6808 готовился ко взлету и стоял на рулении. Прямо перед ним внезапно приземлился парашютист.

Собеседник телеканала уточнил, что экстремал быстро собрал экипировку и скрылся.

Вылет рейса был задержан на несколько минут, но все же состоялся.