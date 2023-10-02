Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг сообщения о намеренном разрушении памятника морпехам в регионе. В своем Telegram-канале он написал, что памятник повредили стихия или дикие животные.

Ранее в СМИ появилась информация, что на высоте Матросская в Шатойском районе Чечни разбили памятник погибшим бойцам морской пехоты Северного флота. 13 морпехов погибли 31 декабря 1999 года в бою с чеченскими боевиками на этой высоте.

Дудаев подчеркнул, что мемориальная плита, находящаяся в горах на высоте более 1400 метров, была установлена без уведомления и согласования с чиновниками.

«Правила и нормы установки в удаленных от населенных пунктов мест, как и элементарные меры защиты от диких животных, не соблюдены. Само место найти удалось с большим трудом», - отметил Дудаев.

Он опубликовал фото и видео, демонстрирующие, какие повреждения получил памятник.

«Видно, что объект разбит вследствие природного катаклизма, либо диким животным, которые часто встречаются в высокогорье. То есть ни о какой «войне с памятниками» речи и близко нет», - отметил министр.

По его мнению, информация о намеренном разрушении памятника появилась из-за «сильной патриотической позиции» жителей Чечни и главы региона Рамзана Кадырова, которая «многим не дает покоя».