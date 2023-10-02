Двухлетний мальчик умер в торговом центре в Москве

Источник: Двухлетний мальчик умер на руках у матери, подавившись едой в ТЦ «Саларис»
Двухлетний мальчик подавился едой и умер на руках у мамы в торгово-развлекательном центре «Саларис» в ТиНАО, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник, знакомый с ситуацией.
«В развлекательном центре в ТЦ «Саларис» женщина дала перекусить двухлетнему сыну, но ребенок поперхнулся и стал задыхаться. Мать попыталась ему помочь, но мальчик скончался», – рассказал собеседник агентства.
В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова пояснила Агентству «Москва», что точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», – подчеркнула Нефедова.