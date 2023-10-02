Пьяный 10-летний школьник без сознания попал в больницу в Ленобласти

Пьяного 10-летнего школьника без сознания госпитализировали из электрички в городе Кириши в Ленинградской области, пишет 78.ru. Мальчик ехал в компании четверых несовершеннолетних из Санкт-Петербурга в Будогощь.

О том, что ребенку стало плохо, сообщил машинист. Когда мальчика забрала скорая помощь, остальные дети разбежались. У пострадавшего диагностировали тяжелое алкогольное опьянение. Он воспитывается в неполной семье, на мать составили протокол.

В июле в Пермском крае подросток на прогулке после распития алкоголя избил и поджег 15-летнюю девушку. Девочка получила ожоги 90% тела. Против несовершеннолетнего было заведено уголовное дело.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить детское шампанское и кондитерские изделия в виде сигарет, так как, по его мнению, они формируют у детей лояльное отношение к вредным привычкам. С парламентарием согласился главный штатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, который считает, что даже безалкогольное шампанское может подтолкнуть ребенка к употреблению настоящего спиртного в будущем.