Старушку с пистолетом задержали на автовокзале в Петербурге

Во Фрунзенском районе Петербурга пенсионерка пыталась пронести на автовокзал газовый пистолет в дамской сумочке. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти .

Наряд Росгвардии на автовокзал на набережной Обводного канала вызвали сотрудники. При досмотре вещей пожилой женщины, в ее сумочке был обнаружен пистолет. Прибывшие росгвардейцы на месте задержали хозяйку оружия — 71-летнюю пенсионерку и изъяли у нее газовый пистолет «ИЖ-79-8» калибра 8 мм и магазин с семью патронами.