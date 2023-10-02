Два многоквартирных дома загорелись в Астрахани

Огонь распространился по двум жилым домам в Астрахани. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в домах на улице Карла Маркса в Трусовском районе города поступило в оперативную дежурную смену в 13.35 по местному времени (12.35 мск).

«Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара», - говорится в сообщении.

Представитель МЧС уточнил, что площадь распространения огня составляет 300 квадратных метров, речь идет о двухэтажных многоквартирных домах, пишет РИА Новости.

Данных о пострадавших пока не поступало. В тушении огня задействованы 16 единиц техники и 61 человек.