Пьяного третьеклассника нашли в петербургской электричке

Ребенка в тяжелом состоянии с алкогольным отравлением сняли с электрички в Киришах. Об этом сообщает «78.ru».

Пятеро детей ехали в вагоне электрички из Петербурга в Будогощь, по дороге одному из мальчиков стало плохо, у третьеклассника был сильный жар. Школьника сняли с поезда на станции Кириши, мальчика в тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу, у него диагностировано тяжелое алкогольное отравление.

Известно, что ребенок воспитывается в неполной семье, на его мать составлен протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей. Где дети смогли купить алкоголь, устанавливают сотрудники правоохранительных органов.