Глава Ульяновска прокомментировал инцидент с сигнализацией в школе

Несколько учеников одной из школ Ульяновска выпрыгнули из окна из-за нештатно сработавшей сигнализации. Об этом сообщает РИА Новости.

© EPA/TACC

По данным агентства, дети испугались громких звуков, решили, что в школе что-то произошло, и выпрыгнули со второго этажа. Некоторые школьники получили переломы. По данным Telegram-канала Mash, одна девочка сломала ногу, у мальчика подозрение на перелом пятки, их госпитализировали.

Губернатор региона Алексей Русских сообщил в своем Telegram-канале, что из окна выпрыгнули трое детей. Mash утверждает, что их было пятеро.

В Министерстве просвещения Ульяновской области начали проверку.

Русских уточнил, что сигнализация нештатно сработала из-за отключения электричества.