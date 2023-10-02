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В Воронеже начали проверку из-за видео, на котором девушка дала вейп ребенку

Воронежские следователи начали проверку из-за видео, на котором девушка дает электронную сигарету маленькому ребенку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

В Воронеже начали проверку из-за видео, на котором девушка дала вейп ребенку
© globallookpress.com

Ведомство сообщило, что в социальных сетях распространился ролик, на котором молодая девушка дает маленькому ребенку электронную сигарету. Девочка начинает задыхаться и кашлять. В сопровождавшем видео сообщении утверждалось, что оно снято в Воронеже.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области незамедлительно организована процессуальная проверка», — заявили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в августе 16-летний подросток скончался в подмосковной Щербинке после того, как выкурил вейп в горячей ванне. По словам тети школьника, днем мальчик решил принять ванну, захватив электронную сигарету. Через час ему стало плохо — подростка вырвало, после чего он лег спать.

Через некоторое время родственники заметили, что несовершеннолетний потерял сознание. Ему вызвали скорую, однако врачи не смогли помочь подростку. Причина смерти устанавливается.

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