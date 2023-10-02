Гризли убил двух человек в национальном паке в Канаде
Гризли напал на посетителей национального парка Банф в Канаде. Как сообщает агентство Canadian Press со ссылкой на представителя агентства «Парки Канады», погибли два человека.
Менеджер по внешним связям агентства Натали Фэй рассказала, что они получили предупреждение о нападении медведя от GPS-устройства в долине Ред-Дир вечером в пятницу, 29 сентября. Поисковая команда немедленно отправилась на место, но спасательную операцию замедлили погодные условия.
«Спасательная группа прибыла на место происшествия в час ночи (08.00 мск — прим. ред.) и обнаружила тела двух погибших», — сказала Фей.
Она добавила, что спасатели также нашли гризли, который вел себя агрессивно. В результате сотрудникам «Парков Канады» пришлось убить животное на месте для обеспечения безопасности других посетителей нацпарка.
Как сообщает телеканал CBC, погибшие были семейной парой. По словам друга семьи Кима Титченера, агрессивное животное также загрызло их собаку.