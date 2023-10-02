Гризли убил двух человек в национальном паке в Канаде

Гризли напал на посетителей национального парка Банф в Канаде. Как сообщает агентство Canadian Press со ссылкой на представителя агентства «Парки Канады», погибли два человека.

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Менеджер по внешним связям агентства Натали Фэй рассказала, что они получили предупреждение о нападении медведя от GPS-устройства в долине Ред-Дир вечером в пятницу, 29 сентября. Поисковая команда немедленно отправилась на место, но спасательную операцию замедлили погодные условия.

«Спасательная группа прибыла на место происшествия в час ночи (08.00 мск — прим. ред.) и обнаружила тела двух погибших», — сказала Фей.

Она добавила, что спасатели также нашли гризли, который вел себя агрессивно. В результате сотрудникам «Парков Канады» пришлось убить животное на месте для обеспечения безопасности других посетителей нацпарка.