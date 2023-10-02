В школе № 64 Ульяновска после срабатывания пожарной сигнализации трое учеников испугались и выпрыгнули из окна, дети получили переломы конечностей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инсайд Ульяновск».

По предварительной версии, пожарная тревога сработала в школе Ульяновска из-за сбоя, дети запаниковали, во время эвакуации трое учеников выпрыгнули из окна. У одной из пострадавших сломана нога, второй школьник получил перелом пятки, третий госпитализирован с ушибами.

На месте работают экстренные службы и бригады скорой помощи. Точную причину срабатывания пожарной тревоги установят в ходе расследования.