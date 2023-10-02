Полиция возбудила уголовное дело после драки во Владивостоке . Об этом сообщает официальный Telegram-канал УМВД России по Приморскому краю . Инцидент произошел в районе ул. Сельская.

«Установлено, что конфликт произошел между 41-летним и 23-летним местными жителями. Предполагаемым мотивом послужило повреждение транспортного средства, принадлежащего 41-летнему жителю дальневосточной столицы. Во время разбирательств между участниками инцидента возник словесный конфликт, перешедший в драку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время драки владелец автомобиля получил множественные переломы ребер, он госпитализирован. Полиция задержала ранее судимого 23-летнего гражданина. Ему грозит до 8 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Судя по видео, в драке участвовало несколько человек.