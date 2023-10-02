Второклассника госпитализировали после посещения школьного туалета

В школе Кыштыма ученику разорвало щеку в туалете, мальчик едва не лишился глаза. Об этом сообщается в Telegram-канале "АЧН".

Второклассник ждал своей очереди возле кабинки школьного туалета, на двери не было ручки, из замка торчал металлический штырь, в какой-то момент дверь резко открылась, штырь воткнулся мальчику в щеку.

Ребенку на месте оказали медицинскую помощь и госпитализировали, пострадавшему пришлось наложить на рану несколько швов.