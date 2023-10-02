В Воронежской области подростки попали в больницу после фото на крыше поезда

Двух 16-летних подростков, забравшихся на грузовой вагон, ударило током в Россоши, дети госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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Компанию 16-летних подростков — двух парней и девушку — заметили в северной части станции. Россоши в Воронежской области. Двое школьников забрались на крышу грузового вагона поезда ради селфи, в какой-то момент их ударило током.