Жительница Подмосковья украла из магазина 15 банок «Нутеллы»

Жительница подмосковного города Долгопрудного украла из магазина 15 банок «Нутеллы», после чего спокойно прошла мимо сотрудников и кассы и отправилась домой, передает Telegram-канал SHOT. Пропажу заметили лишь спустя некоторое время.

Инцидент произошел в магазине на Лихачевском шоссе. Женщина зашла в магазин с большим пустым пакетом, сгребла в него 15 банок объемом 180 г и спокойно ушла домой. Как только сотрудники недосчитались шоколадной пасты, они посмотрели камеры видеонаблюдения. Разобравшись в ситуации, работники вызвали полицию.

Ущерб магазину составил чуть менее четырех тысяч рублей. Если в отношении женщины возбудят уголовное дело, то ей может грозить до двух лет колонии. В настоящий момент полицейские проводят проверку и устанавливают личность воровки.