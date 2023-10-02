В ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже местного жителя

"Установлено, что уроженец города Рубежное с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины по заданию лица, действующего в интересах иностранной разведки, осуществил сбор и передачу сведений военного характера, а именно данных о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ. Фигурант задержан", - говорится в сообщении.