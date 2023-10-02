ФСБ задержала в ЛНР местного жителя за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала в ЛНР местного жителя, передававшего украинской разведке информацию о местонахождении российских сил. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство по республике.

По данным силовиков, что уроженец города Рубежное для оказания помощи Вооруженным силам Украины собирал и передавал информацию о местах дислокации и передвижении подразделений народной милиции ЛНР и ВС РФ.

ФСБ возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье "Шпионаж". Следствие продолжается.