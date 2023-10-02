На Алтае работников железнодорожной станции осудят за кражу более 23 тонн топлива
В Алтайском крае сотрудники правоохранительных органов завершили расследование о хищении более 23 тонн дизельного топлива для локомотивов. Как сообщает «МВД-Медиа», обвинение в краже предъявили пяти сотрудникам станции Кулунда в возрасте от 27 лет до 41 года.
По версии следствия, с апреля 2022 года по февраль 2023 года злоумышленники недоливали в баки железнодорожной техники солярку. Образовавшиеся излишки они переливали в емкости, которые прятали на территории станции. После похищенное топливо преступники вывозили с территории предприятия и продавали.
Сумма ущерба от действий недобросовестных работников составила более 1 млн рублей. В ближайшее время фигуранты уголовного дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ предстанут перед судом. В зависимости от роли в преступлении им грозит до шести лет лишения свободы.