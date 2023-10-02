В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Утром 2 октября в столичных аэропортах задержано и отменено 23 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».
Согласно его информации, в аэропорту Внуково задержали два рейса и еще шесть отменили, в аэропорту Домодедово задержали девять рейсов, в Шереметьево задержали пять рейсов и еще один отменили.
Ранее «Известия» сообщили, что облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 15 градусов ожидается в столичном регионе в понедельник, 2 октября.