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Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Утром 2 октября в столичных аэропортах задержано и отменено 23 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов
© РИА Новости

Согласно его информации, в аэропорту Внуково задержали два рейса и еще шесть отменили, в аэропорту Домодедово задержали девять рейсов, в Шереметьево задержали пять рейсов и еще один отменили.

В московских аэропортах объявлен план «Ковер»

Ранее «Известия» сообщили, что облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 15 градусов ожидается в столичном регионе в понедельник, 2 октября.

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