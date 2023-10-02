По его данным, один из дронов упал на бетонной площадке у цеха №63 и сдетонировал — это произошло в воскресенье, 1 октября, около 10 часов утра. Впоследствии еще два дрона упали рядом с цехом №55, в результате оказалась повреждена крыша. Осколки от беспилотника упали на взлетно-посадочную полосу аэродрома Северный в Смоленской области.